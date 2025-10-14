सोने में तेजी का इफेक्ट: पहले पूरा करो भुगतान, फिर बनेंगे आभूषण

सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। दिनोंदिन बढ़ते दामों की वजह से बाजार में हल्के वजन की ज्वेलरी का प्रचलन बढ़ा है। इस बीच ज्वेलर्स ने गहनों की एडवांस बुकिंग से तौबा कर ली है। यानी पूरा पैसा देने के बाद ही ज्वेलरी का ऑर्डर लिया जा रहा है।
दरअसल, सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले इस तरह दामों की तेजी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से कई लोग शादियों और त्योहारों के आने से पहले ही ज्वेलरी की एडवांस बुकिंग करवाते थे। इसमें पेशगी के रूप में कुछ रकम एडवांस दिया जाता था। बाकी पैसा ज्वेलरी की डिलीवरी के समय लिया जाता था। मगर अब पूरा पैसा लेकर ही ज्वेलरी बनाई जा रही है।
इसलिए करना पड़ा फैसला: सोने की ज्वेलरी पहले जब ज्वेलर एडवांस बुकिंग करता था, उस दिन और डिलीवरी के समय के दामों में कोई खास फर्क नहीं होता था। इस वजह से ज्वेलर को हिचकिचाहट नहीं होती थी। मगर अब हर दिन दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सप्ताह पहले बुकिंग लेने पर डिलीवरी के समय दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे व्यापारियों को नुकसान का डर है। आमतौर पर धनतेरस पर आभूषणों की बुकिंग महीनों पहले हो जाती थी। मगर अब व्यापारी हाथोंहाथ पैसा लेकर ही ज्वेलरी दे रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोना आज भी लोगों की पहली पसंद है। खासकर महिलाएं अपनी बचत का पैसा सोने में लगाने में ही विश्वास करती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई कंपनियों में हर महीने सोने के लिए पैसा दे रहे हैं, ताकि उनके बच्चों की शादियों के समय ज्वेलरी खरीदने में कोई परेशानी नहीं हो।
अलवर सर्राफा व्यापार कमेटी के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि सोने और चांदी के दामों में इस तरह की तेजी पहले कभी नहीं देखी गई। इस तेजी की वजह से ही एडवांस बुकिंग बंद हो गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि व्यापारियों को नुकसान न हो और ग्राहक पसंद की ज्वेलरी सही दाम पर खरीद सकें।
