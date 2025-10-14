सोने में तेजी का इफेक्ट: पहले पूरा करो भुगतान, फिर बनेंगे आभूषण

इसलिए करना पड़ा फैसला: सोने की ज्वेलरी पहले जब ज्वेलर एडवांस बुकिंग करता था, उस दिन और डिलीवरी के समय के दामों में कोई खास फर्क नहीं होता था। इस वजह से ज्वेलर को हिचकिचाहट नहीं होती थी। मगर अब हर दिन दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सप्ताह पहले बुकिंग लेने पर डिलीवरी के समय दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे व्यापारियों को नुकसान का डर है। आमतौर पर धनतेरस पर आभूषणों की बुकिंग महीनों पहले हो जाती थी। मगर अब व्यापारी हाथोंहाथ पैसा लेकर ही ज्वेलरी दे रहे हैं।