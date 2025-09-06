आकाशीय बिजली गिरने से दो घरों की बिजली व्यवस्था ठप, दहशत का माहौल

शाहजहांपुर कस्बे के हरिजन मोहल्ला में शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुबह करीब साढ़े चार बजे गिरी बिजली ने दो मकानों की बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया।
बिजली का करंट कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार के मकान की छत पर गिरा, जिससे छत में दरार पड़ गई। हादसे में मकान की पूरी बिजली फिटिंग और इनवर्टर जल गए। इसी दौरान पास ही स्थित कृष्ण कुमार के चाचा रामेश्वर दयाल के मकान में भी बिजली का झटका पहुंचा, जिससे वहां का मीटर, इनवर्टर और फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गए।
अध्यापक कृष्ण कुमार ने बताया कि अचानक गिरी बिजली से पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।