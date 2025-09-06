आकाशीय बिजली गिरने से दो घरों की बिजली व्यवस्था ठप, दहशत का माहौल

बिजली का करंट कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार के मकान की छत पर गिरा, जिससे छत में दरार पड़ गई। हादसे में मकान की पूरी बिजली फिटिंग और इनवर्टर जल गए। इसी दौरान पास ही स्थित कृष्ण कुमार के चाचा रामेश्वर दयाल के मकान में भी बिजली का झटका पहुंचा, जिससे वहां का मीटर, इनवर्टर और फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गए।