अजीत का नाम लेकर बार-बार बेहोश हो रही मां, केवल 5 सेकंड के लिए दिखाया शव, जताई हत्या की आशंका

एक ही सवाल बार-बार कौंध रहा है कि आखिर अजीत की मौत कैसे हुई? परिवारजन इसे आत्महत्या नहीं हत्या बता रहे हैं। तीन भाई-बहनों में अजीत सबसे छोटा है। बहन की शादी हो चुकी है। सारा परिवार खेतीबाड़ी करके घर का गुजारा चलाता है। जब से बेटा गायब हुआ है, तब से उसकी मां संतरा देवी की हालत खराब है। वे रोजाना बेहोश हो रही हैं। उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। उठती हैं तो यही पूछती हैं कि अजीत कहां है।