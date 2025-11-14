किसानों ने प्याज के गिरते भाव से आहत होकर ट्रैक्टर से जोती खड़ी फसल, लाखों का नुकसान

किसानों ने बताया कि बरसात के दौरान खेतों में पानी भरने और फसल गलने से भारी नुकसान हुआ। जब फसल मंडी पहुंचने लायक बची, तो खैरथल, अलवर, बड़ोद समेत अन्य मंडियों में प्याज का भाव 3 से 10 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जबकि एक बीघा में 70–80 हजार रुपये तक की लागत आती है। किसानों का कहना है कि इतने कम दामों पर मजदूरों की दिहाड़ी तक नहीं निकल रही।