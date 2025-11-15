अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल मुकाबले आज, खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह

केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वी-शक्ति संस्था के बैनर तले आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। शनिवार को खेल उत्सव के फाइनल मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें रस्साकशी, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती और दौड़ जैसी खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
मैदानों पर खिलाड़ियों का उत्साह और जोश देखने लायक है। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, टीम वर्क, अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
फाइनल मुकाबलों में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ रेसलर स्टार योगेश्वर दत्त, अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। उत्सव के चलते अलवर में खेलों का माहौल और भी जीवंत हो गया है।
