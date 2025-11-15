अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल मुकाबले आज, खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह

केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वी-शक्ति संस्था के बैनर तले आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। शनिवार को खेल उत्सव के फाइनल मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें रस्साकशी, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती और दौड़ जैसी खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।