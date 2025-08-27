Patrika LogoSwitch to English

अलवर

हनुमान मंदिर के लिए शहर में ध्वज यात्रा व शोभायात्रा निकाली 

पांडुपोल हनुमान जी के मेले के अवसर पर बजरंगी सेवा समिति की ओर से भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर के लिए शहर में ध्वज यात्रा व शोभायात्रा निकाली गई। जो कि पुराना कटला सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 27, 2025

ध्वज यात्रा में शामिल झांकी (फोटो - पत्रिका)

पांडुपोल हनुमान जी के मेले के अवसर पर बजरंगी सेवा समिति की ओर से भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर के लिए शहर में ध्वज यात्रा व शोभायात्रा निकाली गई। जो कि पुराना कटला सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई। सर्राफा बाजार, त्रिपोलिया, होपसर्कस से शहर के प्रमुख बाजारों से होकर जयपुर रोड होते हुए मंदिर पहुंची।


शोभायात्रा में नाव में सवार भगवान राम लक्ष्मण के साथ साथ शिव भजनों पर अघोरी नृत्य करते कलाकार, ताशा पार्टी व हनुमान भजनों पर नाचते वानर आकर्षण का प्रमुख केंद्र थे। इसके साथ ही अयोध्या मंदिर के रथ में सवार हनुमानजी की प्रतिमा के भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हाथों में राम नाम की केसरिया ध्वज पताका लिए श्रद्धालु साथ चले।

पांडुपोल हनुमान मेले के अवसर पर अलवर शहर के हनुमान मंदिरों में विशेष सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने राम नाम का चोला चढ़ाकर हनुमानजी की पूजा-अर्चना की। जगह-जगह भंडारे, हवन और भजन संध्या जैसे धार्मिक आयोजन हुए, जिनमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।

27 Aug 2025 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हनुमान मंदिर के लिए शहर में ध्वज यात्रा व शोभायात्रा निकाली 

