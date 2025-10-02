गांधी-शास्त्री जयंती पर वन मंत्री संजय शर्मा ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

इस मौके पर मंत्री शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई और लोगों से गांधीजी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य भी है। कार्यक्रम के बाद मंत्री शर्मा ने शास्त्री के जीवन दर्शन पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर गांधी-शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।