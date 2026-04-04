Rajasthan IAS Death: खैरथल-तिजारा के पूर्व कलक्टर किशोर कुमार का निधन, लंबे समय से जयपुर में चल रहा था इलाज

खैरथल-तिजारा में अपने कार्यकाल के दौरान किशोर कुमार ने कई जनहितकारी पहल की। निराश्रित गोवंश के लिए ‘आश्रय अभियान’ चलाकर सैकड़ों गोवंश को आश्रय दिलाने का काम किया, जिससे सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की संख्या कम हुई। इसके अलावा उन्होंने बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिला। भिवाड़ी क्षेत्र में हरियाणा से आ रहे दूषित पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने लगातार प्रयास किए और इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाया।