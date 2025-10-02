Alwar: कन्या पूजन के बाद घर लौट रही बच्ची से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजस्थान के अलवर शहर में नवमी के दिन बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कन्या पूजन के बाद जब बच्ची घर लौट रही थी, तभी 40 साल के व्यक्ति ने अश्लील हरकत की। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पीड़िता की मां ने एनईबी पुलिस थाने को दी रिपोर्ट में बताया है कि उसकी 8 वर्षीय बेटी नवमी पर कन्या पूजन के लिए पड़ोस में गई थी। वहां से जीमने के बाद घर लौटते समय दूसरा पड़ोसी व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। जहां उसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बाद में बेटी ने घर पहुंचकर सारी बात बताई।
बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी दिनेशचंद ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
