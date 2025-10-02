Alwar: कन्या पूजन के बाद घर लौट रही बच्ची से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा

पीड़िता की मां ने एनईबी पुलिस थाने को दी रिपोर्ट में बताया है कि उसकी 8 वर्षीय बेटी नवमी पर कन्या पूजन के लिए पड़ोस में गई थी। वहां से जीमने के बाद घर लौटते समय दूसरा पड़ोसी व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। जहां उसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बाद में बेटी ने घर पहुंचकर सारी बात बताई।