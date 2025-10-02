Tonk: कैफे की आड़ में अवैध गतिविधियां, 7 कैफे सीज; ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप

शहर के प्रत्येक इलाकों में कैफे संचालित हो रहे हैं। यहां चाइनीज समेत अन्य प्रकार के नाश्तों के साथ चाय व कॉफी दी जाती है। इनमें छोटी-छोटी केबिन बनाई हुई है। जहां युवक-युवतियां अलग से बैठते हैं। जबकि यह नियमों के खिलाफ है। लोगों ने मांग रखी है कि कैफे का अंदर का परिसर होटल व ढाबों की तरह खुला रहे। उनमें कमरों व केबिन की सुविधा नहीं हो। जो भी नाश्ता करने आए वो खुले में लगी कुर्सी-टेबल पर ही बैठे।