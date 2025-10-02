Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Jhunjhunu: खेलते-खेलते टंकी में गिरकर 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

Rajasthan News: झुंझुनूं के इस्माइलपुर गांव में 6 साल का मासूम खेलते-खेलते पाइप फैक्ट्री की खुली टंकी में गिर गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय माता-पिता फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे।

less than 1 minute read

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Oct 02, 2025

विलाप करते माता-पिता और मृतक दीपू की फाइल फोटो: पत्रिका

Child Dies After Drowning In Tank At Pipe Factory: राजस्थान के चिड़ावा के इस्माइलपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 6 साल के मासूम दीपू की मौत हो गई। बुधवार सुबह यह हादसा उस समय हुआ जब मासूम फैक्ट्री परिसर में खेलते हुए खुली पानी की टंकी में गिर गया। हादसे के वक्त उसके माता-पिता फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे।

2 महीने पहले आया था परिवार

दीपू के पिता गजानंद मूल रूप से टोंक निवासी हैं और करीब दो महीने पहले रोज़गार की तलाश में इस्माइलपुर की एक पाइप फैक्ट्री में आए थे। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ फैक्ट्री परिसर के पास ही रह रहे थे। बुधवार को रोज की तरह माता-पिता काम में व्यस्त थे और दीपू फैक्ट्री के अंदर ही खेल रहा था।

खुले टैंक की लापरवाही बनी मौत का कारण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फैक्ट्री में तैयार पाइपों को ठंडा करने के लिए एक खुली पानी की टंकी बनी हुई है जिसकी गहराई 8 से 10 फीट है। इसी टंकी के पास खेलते हुए दीपू का पैर फिसला और वह उसमें गिर गया। काफी देर बाद जब पिता ने दीपू को ढूंढा तो उसका शव टंकी में तैरता हुआ मिला।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

दीपू को तुरंत चिड़ावा के राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां-पिता का विलाप हर किसी की आंखें नम कर गया।

02 Oct 2025 09:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: खेलते-खेलते टंकी में गिरकर 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

