खुशखबर: अलवर जंक्शन से गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़ाए डिब्बे 

Railway News रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 19611/19614 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में

Rajendra Banjara

Oct 30, 2025

Representative Picture (patrika)

Railway News रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 19611/19614 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में अजमेर से 1 से 29 नवम्बर तक तथा अमृतसर से 2 से 30 नवंबर तक 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बो की अस्थाई बढोतरी की जा रही है।

इसी तरह गाड़ी संख्या 19613/19612 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में अजमेर से 1 से से 29.11.25 तक तथा अमृतसर से 2 से 30 नवंबर तक 01 द्वितीय शयनयान, गाड़ी संख्या 12985/12986 जयपुर-दिल्ली सराय- जयपुर में 1 से 30 नवंबर तक 01 एक्जिक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी, गाड़ी संख्या 09635/09636 जयपुर-रेवाडी-जयपुर में 1 से 30 नवंबर तक 05 साधारण श्रेणी डिब्बो की अस्थाई बढोतरी की जा रही है।

वहीं गाड़ी संख्या 14715/14716 हिसार-जयपुर-हिसार में हिसार से 1 से 30 नवंबर तक तथा जयपुर से 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक 04 साधारण श्रेणी, गाड़ी संख्या 14734/14733 जयपुर-बठिंडा-जयपुर में 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक 04 साधारण श्रेणी, गाड़ी संख्या 54704/54703 जयपुर-बठिंडा-जयपुर में जयपुर से 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक और बठिंडा से 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक 04 साधारण श्रेणी डिब्बों की बढोतरी की जा रही है।

Published on:

30 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / खुशखबर: अलवर जंक्शन से गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़ाए डिब्बे 

