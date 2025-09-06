खैरथल-तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय बदलने से सरकार का इनकार

खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने और जिला मुख्यालय भिवाड़ी ट्रांसफर करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि न तो जिले का नाम और न ही जिला मुख्यालय को बदला गया है। कांग्रेस विधायक ललित यादव की ओर से यह प्रश्न पूछा गया था। यादव ने पूछा था कि क्या खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर का जिला मुख्यालय अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है?



यदि हां तो इसके लिए किन प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक मानदंडों को ध्यान में रखा गया है? इस पर राजस्व विभाग की ओर से उत्तर दिया गया है कि खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर का जिला मुख्यालय अन्यत्र स्थानांतरित करने का राजस्व विभाग के स्तर पर कोई परिपत्र या अधिसूचना वर्तमान में जारी नहीं की गई।