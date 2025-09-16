भूजल विधेयक बना, लेकिन अलवर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बोरिंग

राजस्थान में भूजल को बचाने और प्रबंधन करने के लिए भूजल (संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक 2025 पारित किया गया है, जो अब नए पानी (ग्राउंडवाटर) निकालने पर शुल्क लगेगा। ट्यूबवेल के लिए अनुमति जरूरी है। खासकर डार्क जोन में। उल्लंघन करने पर 50 हजार जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। राज्य में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिससे घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने या पानी व्यर्थ बहाने पर जुर्माना लगेगा।