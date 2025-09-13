बारिश के बाद 65 फीट बढ़ा भूजल स्तर, पिछले साल से 10 गुना ज्यादा 

भूजल विभाग की टीम ने शहर के हसन खां मेवात नगर, सर्किट हाउस व मिलिट्री एरिया में भूजल मापन किया गया। उसके बाद टीम ने इसका आकलन किया। नतीजा यह आया कि पानी तीनों ही जगहों पर 65 मीटर गहराई में पाया गया, जबकि मई में पानी की गहराई 85 मीटर थी। इस तरह 20 मीटर पानी बढ़ गया है। जलदाय विभाग, नगर निगम के शहर में जो बोरिंग हैं, उनमें पानी की आवक बढ़ी है। जलदाय विभाग की एक दर्जन बोरिंग ऐसी थी, जो कभी भी फेल हो सकती थी, लेकिन उन्हें इस बढ़े जलस्तर से जीवनदान मिल गया।



पिछले साल ढाई मीटर बढ़ा था जलस्तर, इस बार 10 गुना ज्यादा



पिछले साल भूजल विभाग ने भूजल स्तर का मापन किया तो मई 2024 में पानी का स्तर 89.60 मीटर था और बारिश के बाद सितंबर में 87.10 मीटर गहराई पर पानी मिला। इस तरह पिछले साल ढाई मीटर ही जलस्तर बढ़ा था, लेकिन इस बार 20 मीटर बढ़ा है, जो अपने में बड़ी बात है। माना जा रहा है कि यह भूजल स्तर अगली बारिश से शहर को काफी पानी देने में सहायक होगा। क्योंकि फेल होने वाली बोरिंग से पानी आता रहेगा, जिससे शहर की आपूर्ति होती रहेगी।