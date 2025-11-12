राजस्थान का भूतिया किला: जहां रात में जो गया, कभी लौटकर नहीं आया! जानें 10 रहस्यमयी बातें

8. भानगढ़ किले के आसपास जितने भी मकान हैं, उनकी छत नहीं है। लोगों का कहना है कि शापित जमीन होने के कारण यहां के मकानों की छतें अपने आप ही गिर गई है। हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भानगढ़ किला परिसर के अंदर, मंदिरों, महलों और हवेलियों के खंडहर देखे जा सकते हैं। किले में मुख्य द्वार के अलावा चार प्रवेश द्वार हैं- लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट।