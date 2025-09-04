राजस्थान के अलवर में 16 साल से धर्मांतरण का खेल, पादरी ऐसे करता था बच्चों का माइंड वॉश

जानकारी के अनुसार गोलेटा में एक निजी स्कूल के पीछे की तरफ एक मिशनरी में करीब 60 बच्चे मिले। ये बच्चे गुरुग्राम व देश के अन्य कई हिस्सों से हैं। ये बच्चे अलग-अलग जातियों के बताए जा रहे हैं। इनकी आयु 12 से 15 वर्ष के आसपास है। पूछताछ में सामने आया कि यहां 16 साल से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। विहिप कार्यकर्ताओं को इसकी बुधवार को सूचना मिली तो उन्होंने आईबी और औद्योगिक थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस मिशनरी पर दबिश देकर वहां से बाइबिल एवं ईसाई धर्म की पुस्तकें मिली। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अमृत और सोनू को हिरासत में लिया है।