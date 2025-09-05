रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, 6 और 7 सितंबर को ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्तर रेलवे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार मथुरा-अलवर के बीच चलने वाली गाड़ियां 6 और 7 सितंबर को नहीं चलेंगी, जबकि अजमेर-जमूतवी रेलसेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है।