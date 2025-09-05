Patrika LogoSwitch to English

अलवर

रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, 6 और 7 सितंबर को ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्तर रेलवे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 05, 2025

उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्तर रेलवे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार मथुरा-अलवर के बीच चलने वाली गाड़ियां 6 और 7 सितंबर को नहीं चलेंगी, जबकि अजमेर-जमूतवी रेलसेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है।

मथुरा-अलवर रेलसेवा रद्द

गाड़ी संख्या 51971 मथुरा-अलवर और गाड़ी संख्या 51972 अलवर-मथुरा ये दोनों गाड़ियां 6 और 7 सितंबर को रद्द रहेंगी।

अजमेर-जमूतवी गाड़ी फिर चलेगी

रेलवे ने जानकारी दी कि गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जमूतवी 6 सितंबर को अपने निर्धारित समय पर चलेगी।

यमुना ब्रिज पर जलभराव से मार्ग बदले

दिल्ली के यमुना ब्रिज पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए कई गाड़ियों का मार्ग बदला गया है। गाड़ी संख्या 14312 भुज-बरेली और 15014 काठगोदाम-जैसलमेर शुक्रवार को साहिबाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली मार्ग से चलाई जाएंगी। गाड़ी संख्या 14311 बरेली-भुज शनिवार को साहिबाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली सराय होकर चलेगी।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने गंतव्य की ट्रेन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

Published on:

05 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, 6 और 7 सितंबर को ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

