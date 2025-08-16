स्वतंत्रता गौरव उत्सव, अभिषेक गौतम ने बॉडी पर लिखवाये 636 शहीदों के नाम

अलवर शहर के शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता गौरव उत्सव का आयोजन देशभक्ति की अद्भुत छटा के साथ किया गया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रहे उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आए पंडित अभिषेक गौतम, जिनके शरीर पर 636 शहीदों के नाम, 11 महापुरुषों के चित्र और 2 शहीद स्थलों के टैटू बने हुए हैं।



अभिषेक गौतम को देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में 300 सेना के जवानों सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जीतेन्द्र सिंह और कई सैन्य अधिकारियों ने शिरकत की। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से 11,000 दीपक प्रज्वलित किए गए, जिसने वातावरण को और अधिक भावुक एवं गौरवमयी बना दिया।



देशभक्ति गीतों की धुनों पर लोग झूम उठे और कार्यक्रम एकता व देशप्रेम का प्रतीक बन गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के उत्सव नई पीढ़ी में शहीदों के बलिदान की स्मृति को जीवित रखने और देशभक्ति की भावना को प्रबल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।