BJP में हो रही गुटबाजी? थानागाजी बैठक से मंडल अध्यक्ष रहे गायब, पोस्टर से जिलाध्यक्ष का नाम हटाया

वन विहार कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा अलवर उत्तर व दक्षिण के सभी जिला व मंडल पदाधिकारी बुलाए गए थे। अलवर दक्षिण के 30 में से 26 मंडल अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन शहर के चारों मंडल अध्यक्ष सतीश यादव, जितेंद्र राठौड़, जितेंद्र सैनी, महेश निहालवानी नहीं पहुंचे। पार्टी की ओर से ये चारों शहर में प्रतिनिधित्व करते हैं।