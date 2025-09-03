कोटकासिम में धूमधाम से मनाया जलझूलनी एकादशी का पर्व



ठाकुर जी के डोले कस्बे के मुख्य बाजार, तकिया मोहल्ला, नाइवाड़ा मोहल्ला, आज़ाद चौक, जटवाड़ा, पुराना बस स्टैंड और तहसील रोड से होती हुई गुज़रे। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। परंपरा के अनुसार परिवार में आए नवजात शिशुओं और नई दुल्हनों को डोलों के नीचे से निकालकर ठाकुर जी का आशीर्वाद दिलाया गया। छोटे बच्चों को भी इस रीति से आशीर्वाद दिलाने की परंपरा निभाई गई।