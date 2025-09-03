कोटकासिम में धूमधाम से मनाया जलझूलनी एकादशी का पर्व

कोटकासिम कस्बे में बुधवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ जलझूलनी एकादशी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुच्छेवाला मंदिर एवं बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी और यशोदा जी की झांकियों से सुसज्जित डोले निकले। दोपहर 1 बजे सभी डोले एक साथ नगर भ्रमण पर रवाना हुए।
ठाकुर जी के डोले कस्बे के मुख्य बाजार, तकिया मोहल्ला, नाइवाड़ा मोहल्ला, आज़ाद चौक, जटवाड़ा, पुराना बस स्टैंड और तहसील रोड से होती हुई गुज़रे। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। परंपरा के अनुसार परिवार में आए नवजात शिशुओं और नई दुल्हनों को डोलों के नीचे से निकालकर ठाकुर जी का आशीर्वाद दिलाया गया। छोटे बच्चों को भी इस रीति से आशीर्वाद दिलाने की परंपरा निभाई गई।
नगर भ्रमण के बाद ठाकुर जी को पुराने थाने के पास स्थित मंदिर में जलविहार स्वरूप स्नान कराया गया। यहां पर महिलाओं, बच्चों एवं सभी ग्रामीणों ने आरती उतारकर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। भजन-कीर्तन और ढोल-नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा।