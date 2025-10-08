जेसीबी घोटाला: 12.87 लाख की अनियमितता उजागर, आरोपियों के नाम बताने के निर्देश

नगर निगम अलवर में जेसीबी खरीद घोटाले का मामला अब और गहराता जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग जयपुर ने साफ कर दिया कि नगर निगम अलवर की ओर से खरीदी गई 2 जेसीबी में बड़ी वित्तीय अनियमिताएं हुई हैं। 12.87 लाख रुपए खरीद में अधिक दर्शाए गए हैं।



ऐसे में नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इस खरीद में खेल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम बताने होंगे। क्योंकि यह मामला सरकार तक भेज दिया गया है। ऐसे में इसे निगम व प्रशासन चाहकर भी दबाना चाहेगा, तो नहीं हो पाएगा।