अलवर में ज्वेलर से लूट के विरोध में आभूषण व्यवसायियों ने निकाली रैली 

अलवर में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के तिजारा रोड स्थित आर्चिड गार्डन के पास तीन नकाबपोश बदमाशों द्वारा कट्टे की नोक पर आभूषण कारोबारी से लूट की घटना के विरोध में सोमवार को शहर के आभूषण व्यवसायियों ने सांकेतिक बंद रखा। इस घटना के बाद व्यापारियों में गहरा आक्रोश है।
व्यापारियों का कहना है कि कि चोर और लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। हाल के दिनों में लूट और चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार सुबह 10:30 बजे शहर के व्यापारी भवानी तोप पर एकत्र हुए और रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। व्यापारियों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर आभूषण कारोबारियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग की। विरोध स्वरूप सर्राफा बाजार के प्रतिष्ठान दोपहर तक बंद रहे।
