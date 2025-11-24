अलवर में ज्वेलर से लूट के विरोध में आभूषण व्यवसायियों ने निकाली रैली 



व्यापारियों का कहना है कि कि चोर और लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। हाल के दिनों में लूट और चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार सुबह 10:30 बजे शहर के व्यापारी भवानी तोप पर एकत्र हुए और रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। व्यापारियों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर आभूषण कारोबारियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग की। विरोध स्वरूप सर्राफा बाजार के प्रतिष्ठान दोपहर तक बंद रहे।