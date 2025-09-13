करणी माता मेला 22 सितंबर से, इस बार पैदल ही करना होगा सफर… वाहनों की नो एंट्री  

करणी माता मेला प्रशासनिक कमेटी के सदस्य लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि मेले की सुरक्षा दीवार सात दिन में कितनी बन जाएगी, इसकी समीक्षा मेले से दो दिन पहले होगी। मेले में दर्शनार्थी पैदल ही आ-जा सकेंगे। क्योंकि वाहनों के जाने का रास्ता अभी तैयार नहीं हुआ है। पैदल यात्री शाम 5.30 बजे तक ही प्रवेश कर पाएंगे, जो सूर्यास्त से पहले नीचे आ जाएंगे। वन विभाग ने भी यही सुझाव बैठक में दिया है। क्योंकि यहां टाइगरों का भी मूवमेंट है। वह रात को विचरण करते हैं। ऐसे में रात को दर्शनार्थियों को जाने की अनुमति नहीं होगी।