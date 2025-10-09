करवा चौथ व्रत कल, सकट के चौथ माता मंदिर की है खास मान्यता 

इतिहास के अनुसार मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व मान सिंह प्रथम ने करवाया था। यहां विवाह के समय परंपरा के अनुसार 7 में से 4 फेरे चौथ माता को समर्पित किए जाते हैं। हर वर्ष वैशाख माह की बड़ी चौथ पर मंदिर में दो दिवसीय मेला भी आयोजित होता है। इस दिन माता की विशेष पूजा, रात्रि जागरण और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है।