Alwar Crime: महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर खेत की ओर ले गए बदमाश, सुनसान जगह पर हथियार दिखाकर लूट की वारदात

पीड़िता ने बताया कि वह 6 अप्रैल को अपने पीहर डीग जाने के लिए घर से निकली थी और कठूमर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान यह पूरी वारदात हुई। घटना के बाद किसी राहगीर की मदद से उसने अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे थाने लेकर गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।