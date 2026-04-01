Alwar: मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंकने के केस में दो युवक गिरफ्तार, गोवंश का कटा सिर मिलने के बाद बढ़ा तनाव, मदरसे की सुरक्षा बढ़ी

अलवर। शहर में रोड नंबर दो स्थित मेव बोर्डिंग मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंकने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रवीण गुर्जर और अमरजीत उर्फ नोनू के रूप में हुई है। दोनों को एफआईआर में नामजद किया गया था और अब उनसे गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना में अन्य कौन-कौन शामिल हो सकते हैं।