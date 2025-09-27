Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति चुनाव: अध्यक्ष और सचिव पद पर कड़ा मुकाबला

केड़लगंज व्यापारिक संचालन समिति के चुनाव में शनिवार को मतदान प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष पद पर इस बार महेंद्र गुप्ता और सत्यविजय गुप्ता के बीच सीधा मुकाबला है।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 27, 2025

केड़लगंज व्यापारिक संचालन समिति के चुनाव में शनिवार को मतदान प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष पद पर इस बार महेंद्र गुप्ता और सत्यविजय गुप्ता के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं, मुख्य सचिव पद पर विजेंद्र गोयल, घनश्याम दास गुप्ता और शैलेंद्र अग्रवाल के बीच त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है।

व्यापारिक जगत में यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि समिति क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं और नीतियों से सीधा जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष और मुख्य सचिव पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। निर्वाचन अधिकारी गजानंद गुप्ता ने बताया कि मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:30 बजे तक कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर परिसर में जारी रहेगा।


इसके तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और परिणाम भी आज ही घोषित किए जाएंगे। चुनाव में बड़ी संख्या में व्यापारी वोट डालने पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि नए नेतृत्व से समिति में पारदर्शिता और विकास की उम्मीदें जुड़ी हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 12:19 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति चुनाव: अध्यक्ष और सचिव पद पर कड़ा मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.