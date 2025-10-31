Rajasthan Murder: 3 बच्चों के पिता को बेरहमी से मारकर उतारा मौत के घाट, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, सरपंच समेत 17 के खिलाफ मामला दर्ज

थाना किशनगढ़बास क्षेत्र के ग्राम चांचाका निवासी ताहिर खान पुत्र इलियास खां मेव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई समयदीन उर्फ बिल्ला (29) भाई बिलासपुर स्थित एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। 29 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे वह कंपनी में ट्रक खड़ा कर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान जब वह गांव चामरौदा और मांचा के बीच पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी सफी मोहमद पुत्र सुबाना, शकीर पुत्र शफी मोहमद, वाहिद पुत्र हमीद उर्फ खुट्टू, आबिद पुत्र असलूप, हुरमत पुत्र लल्लू, खुशी मोहमद पुत्र उमरदीन, जमशेद पुत्र वली मोहमद, इरशाद पुत्र हुरमत, दीनू पुत्र जोरमल, जमशेद पुत्र हनीफ, मुनफेद पुत्र हमीद, शोएब पुत्र हुरमत, राशिद पुत्र असलूप, मौसम पुत्र असलूप, साबू पुत्र निजरु, हुरमत पुत्र हसमल एवं हनीफ खान सरपंच निवासी ग्राम मांचा ने उसकी बाइक रोक ली और लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, बेल्ट व पट्टों से बेरहमी से हमला कर दिया।