Rajasthan Murder: 3 बच्चों के पिता को बेरहमी से मारकर उतारा मौत के घाट, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, सरपंच समेत 17 के खिलाफ मामला दर्ज

थाना परिसर में न्याय की मांग करते परिजन और मृतक समयदीन उर्फ बिल्ला का फाइल फोटो (इनसेट)।
Brutally Beaten To Death: किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के ग्राम चांचाका में बुधवार रात एक युवक की लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और पट्टों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने हत्या के मामले में मांचा सरपंच सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
थाना किशनगढ़बास क्षेत्र के ग्राम चांचाका निवासी ताहिर खान पुत्र इलियास खां मेव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई समयदीन उर्फ बिल्ला (29) भाई बिलासपुर स्थित एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। 29 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे वह कंपनी में ट्रक खड़ा कर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान जब वह गांव चामरौदा और मांचा के बीच पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी सफी मोहमद पुत्र सुबाना, शकीर पुत्र शफी मोहमद, वाहिद पुत्र हमीद उर्फ खुट्टू, आबिद पुत्र असलूप, हुरमत पुत्र लल्लू, खुशी मोहमद पुत्र उमरदीन, जमशेद पुत्र वली मोहमद, इरशाद पुत्र हुरमत, दीनू पुत्र जोरमल, जमशेद पुत्र हनीफ, मुनफेद पुत्र हमीद, शोएब पुत्र हुरमत, राशिद पुत्र असलूप, मौसम पुत्र असलूप, साबू पुत्र निजरु, हुरमत पुत्र हसमल एवं हनीफ खान सरपंच निवासी ग्राम मांचा ने उसकी बाइक रोक ली और लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, बेल्ट व पट्टों से बेरहमी से हमला कर दिया।
आरोप है कि हमले के बाद सरपंच हनीफ खान के कहने पर आरोपी समयदीन को मारते-पीटते सरपंच के घर ले गए, जहां उस पर दोबारा बुरी तरह हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच गंभीर रूप से घायल समयदीन को किशनगढ़बास सरकारी अस्पताल के गेट के पास फेंककर फरार हो गए।
सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए अलवर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
मरने से पहले समयदीन ने अपने भाई को घटना की पूरी जानकारी दी और बताया कि सभी नामजद लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की थी। परिजनों का कहना है कि मौके से मृतक की बाइक और मोबाइल फोन भी गायब थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सभी आरोपियों की गिरतारी, हत्या का मामला दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
मृतक विवाहित था और तीन छोटे बच्चों का पिता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। खबर लिखे जाने तक परिजन शव को लेकर किशनगढ़बास नहीं पहुंचे थे।
