Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Murder: 3 बच्चों के पिता को बेरहमी से मारकर उतारा मौत के घाट, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, सरपंच समेत 17 के खिलाफ मामला दर्ज

Murder Case On Sarpanch: आरोप है कि हमले के बाद सरपंच हनीफ खान के कहने पर आरोपी समयदीन को मारते-पीटते सरपंच के घर ले गए, जहां उस पर दोबारा बुरी तरह हमला कर उसकी हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

Murder

थाना परिसर में न्याय की मांग करते परिजन और मृतक समयदीन उर्फ बिल्ला का फाइल फोटो (इनसेट)।

Brutally Beaten To Death: किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के ग्राम चांचाका में बुधवार रात एक युवक की लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और पट्टों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने हत्या के मामले में मांचा सरपंच सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

थाना किशनगढ़बास क्षेत्र के ग्राम चांचाका निवासी ताहिर खान पुत्र इलियास खां मेव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई समयदीन उर्फ बिल्ला (29) भाई बिलासपुर स्थित एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। 29 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे वह कंपनी में ट्रक खड़ा कर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान जब वह गांव चामरौदा और मांचा के बीच पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी सफी मोहमद पुत्र सुबाना, शकीर पुत्र शफी मोहमद, वाहिद पुत्र हमीद उर्फ खुट्टू, आबिद पुत्र असलूप, हुरमत पुत्र लल्लू, खुशी मोहमद पुत्र उमरदीन, जमशेद पुत्र वली मोहमद, इरशाद पुत्र हुरमत, दीनू पुत्र जोरमल, जमशेद पुत्र हनीफ, मुनफेद पुत्र हमीद, शोएब पुत्र हुरमत, राशिद पुत्र असलूप, मौसम पुत्र असलूप, साबू पुत्र निजरु, हुरमत पुत्र हसमल एवं हनीफ खान सरपंच निवासी ग्राम मांचा ने उसकी बाइक रोक ली और लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, बेल्ट व पट्टों से बेरहमी से हमला कर दिया।

आरोप है कि हमले के बाद सरपंच हनीफ खान के कहने पर आरोपी समयदीन को मारते-पीटते सरपंच के घर ले गए, जहां उस पर दोबारा बुरी तरह हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच गंभीर रूप से घायल समयदीन को किशनगढ़बास सरकारी अस्पताल के गेट के पास फेंककर फरार हो गए।

सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए अलवर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

मरने से पहले समयदीन ने अपने भाई को घटना की पूरी जानकारी दी और बताया कि सभी नामजद लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की थी। परिजनों का कहना है कि मौके से मृतक की बाइक और मोबाइल फोन भी गायब थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सभी आरोपियों की गिरतारी, हत्या का मामला दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मृतक विवाहित था और तीन छोटे बच्चों का पिता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। खबर लिखे जाने तक परिजन शव को लेकर किशनगढ़बास नहीं पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें

Alwar: सगी नाबालिग बहन से बलात्कार मामले में आया नया अपडेट, जानें क्यों बरी हो गए 2 भाइयों समेत भाभी और बुआ
अलवर
Rajasthan High Court warns former Jaipur royal family 13 October next hearing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Murder: 3 बच्चों के पिता को बेरहमी से मारकर उतारा मौत के घाट, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, सरपंच समेत 17 के खिलाफ मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय एकता दिवस पर अलवर में निकाली गई यूनिट मार्च पदयात्रा

अलवर

Alwar: सगी नाबालिग बहन से बलात्कार मामले में आया नया अपडेट, जानें क्यों बरी हो गए 2 भाइयों समेत भाभी और बुआ

Rajasthan High Court warns former Jaipur royal family 13 October next hearing
अलवर

Alwar Crime: मेले में जीजा ने कहा- तेरी बहन को इसने छेड़ा, साले ने ठेले से सुआ उठाकर घोंप दिया, युवक की मौत

alwar murder
अलवर

खुशखबर: अलवर जंक्शन से गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़ाए डिब्बे 

अलवर

Alwar Crime: युवक की हत्या के मामले में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.