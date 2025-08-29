राजगढ़ के सबसे बडे़ खेल मैदान प्रताप स्टेडियम में सुविधाओं का अभाव, खिलाड़ी परेशान

सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के 140 विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध तो है, लेकिन हालात सही नहीं है। इसके अलावा 76 विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है। खेल प्रशिक्षक शिवदयाल सैनी का कहना है कि माचाड़ी मार्ग स्थित राजगढ़ उपखण्ड का सबसे बड़ा राउमावि का प्रताप स्टेडियम है। जिस पर छत नहीं होने के कारण टैण्ट लगाना पड़ता है। जिससे अनावश्यक खर्चा होता है। न ही लाइट की व्यवस्था है। ट्रैक भी नहीं है। बास्केटबॉल का मैदान कच्चा है। उसे सीसी बनाना चाहिए। चेजिंग रूम नहीं है। न ही लेट-बॉथ व पानी की सुविधा है। खिलाडियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं। सुरक्षा दीवार कई स्थानों से टूटी हुई है। मुख्य गेट भी टूटा होने के कारण पशु विचरण करते रहते हैं। ट्रैक का निर्माण कार्य कई माह से बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के खिलाडि़यों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है।कोच की हो नियुक्ति