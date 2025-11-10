लाल डिग्गी बनेगा नया पर्यटक स्थल, म्यूजिकल फाउंटेन और नाव की सैर से बढ़ेगा आकर्षण

इसके तहत नहर की सफाई हुई, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। एक्सपर्ट ने कहा कि इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह सुझाव प्रशासन तक पहुंचा, तो प्रशासन ने इस प्रस्ताव को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। उसके बाद यूआइटी यह कार्य करेगी।



शहर में करौली कुंड है। इसके हाल ठीक नहीं हैं। इसका सौंदर्यीकरण नगर निगम कराने जा रहा है। इसकी सफाई से लेकर पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था आदि होगी। पौधे आदि भी लगाए जाएंगे।