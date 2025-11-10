लाल डिग्गी बनेगा नया पर्यटक स्थल, म्यूजिकल फाउंटेन और नाव की सैर से बढ़ेगा आकर्षण

लाल डिग्गी (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर स्थित ऐतिहासिक लाल डिग्गी अब जल्द ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। नगर निगम ने इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत यहां म्यूजिकल फाउंटेन, मनोरंजन के शो और नाव संचालन की व्यवस्था की जाएगी।
लाल डिग्गी में सिलीसेढ़ से आ रही नहर के जरिए एक समय पानी आता था, लेकिन अब भूरा सिद्ध मंदिर तक नहर कई जगह से जर्जर है। साथ ही कुछ जगह अतिक्रमण है, जिसके चलते पानी पूरा नहीं आ पाता। राजस्थान पत्रिका ने मुहिम चलाई की नहरों की मरम्मत करके पानी लाल डिग्गी लाया जा सकता है।
इसके तहत नहर की सफाई हुई, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। एक्सपर्ट ने कहा कि इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह सुझाव प्रशासन तक पहुंचा, तो प्रशासन ने इस प्रस्ताव को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। उसके बाद यूआइटी यह कार्य करेगी।
शहर में करौली कुंड है। इसके हाल ठीक नहीं हैं। इसका सौंदर्यीकरण नगर निगम कराने जा रहा है। इसकी सफाई से लेकर पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था आदि होगी। पौधे आदि भी लगाए जाएंगे।
करौली कुंड का सौंदर्यीकरण कराने की योजना बनाई जा रही है। जल्द काम शुरू हो जाएगा - सोहन सिंह नरूका, आयुक्त अलवर
