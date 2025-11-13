Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ‘लेन ड्राइव सिस्टम’ लागू, वाहनों की श्रेणी के हिसाब से गति सीमा तय

Alwar News: अलवर जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ‘लेन ड्राइव सिस्टम’ लागू किया गया है। ऐसे में चार लेनों पर वाहनों की श्रेणी के हिसाब से गति सीमा तय की गई है।