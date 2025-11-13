Rajasthan Road News: अटल पथ निर्माण में अतिक्रमण बना बाधा, अफसरों ने चेताया- स्वेच्छा से नहीं हटाया तो होगा सख्त एक्शन

तीन दिन पूर्व विभाग के कनिष्ठ अभियंता, राजस्व विभाग के पटवारी एवं गिरदावर ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों से समझाइश की और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। हालांकि, विभाग के ठेकेदार ने बिना पूर्ण अतिक्रमण हटाए ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन निर्धारित 7 मीटर चौड़ाई में अतिक्रमण बाधक बना हुआ है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों में नाराजगी है।