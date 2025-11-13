Rajasthan Road News: अटल पथ निर्माण में अतिक्रमण बना बाधा, अफसरों ने चेताया- स्वेच्छा से नहीं हटाया तो होगा सख्त एक्शन

पत्रिका फाइल फोटो
सवाईमाधोपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सवाईमाधोपुर के भगवतगढ़ क्षेत्र में नापोलाई से झोपड़ा रोड तक प्रस्तावित अटल पथ के निर्माण में अतिक्रमण बाधा बना हुआ है। ऐसे में अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया तो सख्त एक्शन होगा।
तीन दिन पूर्व विभाग के कनिष्ठ अभियंता, राजस्व विभाग के पटवारी एवं गिरदावर ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों से समझाइश की और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। हालांकि, विभाग के ठेकेदार ने बिना पूर्ण अतिक्रमण हटाए ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन निर्धारित 7 मीटर चौड़ाई में अतिक्रमण बाधक बना हुआ है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों में नाराजगी है।
मीठालाल, केदार, गणेश, मुकेश, प्रेमराज सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने सड़क निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को प्रशासन की ओर से नहीं हटाया गया। इससे सड़क की चौड़ाई मापदंड के अनुसार नहीं हो पा रही है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन कई जगहों पर कब्जे अब भी बरकरार है।
विभागीय जानकारी के अनुसार नापोलाई से झोपड़ा बाईपास तक सड़क निर्माण कार्य करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कराया जा रहा है। सड़क पर मिट्टी एवं मोरम डालने का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटने के कारण कई स्थानों पर चौड़ाई सीमित रह गई है।
सड़क निर्माण कार्य अतिक्रमण हटाने के बाद ही सुचारू रूप से कराया जाएगा। जिन लोगों ने अब तक कब्जे नहीं हटाए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो पुलिस प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
-जितेंद्र कुमार मीना, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौथ का बरवाड़ा।
सवाई माधोपुर
