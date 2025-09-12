लेन सिस्टम अभियान: नियमों के उल्लंघन पर किए 5 हजार चालान, 21 लाख का जुर्माना वसूला, उठाए कड़े कदम

बहरोड़। दिल्ली-जयपुर हाईवे (नेशनल हाईवे 48) पर शाहजहांपुर से चंदवाजी तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष लेन सिस्टम अभियान शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सहयोग से हाईवे पर लेन अनुशासन लागू करने और अवैध कट्स को बंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अभियान के तहत अब तक 5000 वाहनों के चालान काटे गए हैं और 21 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हाईवे पर वाहनों को निर्धारित लेन में चलने के लिए प्रेरित करना और अनुशासनहीनता को रोकना है। एनएचएआई के साथ मिलकर हाईवे पर 250 अवैध कट्स को बंद किया गया है, जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण थे। इसके अतिरिक्त, हाईवे पर जहां सफेद पट्टियां (लेन मार्किंग) अनुपस्थित थीं, वहां नई पट्टियां बनाई जा रही हैं ताकि वाहन चालकों को लेन अनुशासन का पालन करने में आसानी हो।आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि अभी भी हाईवे पर लगभग 50 अवैध कट्स शेष हैं, जिन्हें जल्द ही बंद करने की योजना है। इन अवैध कट्स को बंद करने से वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को रोका जा सकेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में और सुधार होगा।
समझाइश के बाद 6 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत, लेन सिस्टम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5000 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जिन पर 500 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई से कुल 21 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यह जुर्माना लेन अनुशासन तोड़ने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाने और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए लगाया गया है।
आईजी ने कहा कि लेन सिस्टम का पालन न केवल सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हाईवे पर यातायात को सुगम और व्यवस्थित बनाने में भी मदद करता है। हमारा लक्ष्य है कि वाहन चालक निर्धारित लेन में चलें और अनावश्यक रूप से लेन बदलने से बचें। यह लेन सिस्टम अभियान न केवल तात्कालिक सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि दीर्घकालिक रूप से हाईवे पर यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा।
एनएचएआई और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से हाईवे पर अनुशासित यातायात और कम दुर्घटनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लेन सिस्टम अभियान सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार में महत्वपूर्ण कदम है। अवैध कट्स बंद करना, लेन मार्किंग बेहतर करना, उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई जैसे उपायों से दुर्घटनाओं में कमी आने की उमीद है।
लेन सिस्टम के साथ-साथ, जिला पुलिस के सहयोग से हाईवे की सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रॉन्ग साइड ड्राइविंग न केवल खतरनाक है, बल्कि यह भी दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाईवे पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पशुपालकों को हाईवे पर अपने पशुओं को छोड़ने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही, आवारा पशुओं को हाईवे से हटाने और उनके गले में रेडियम पट्टियां बांधने की योजना है ताकि रात के समय वाहन चालकों को उनकी उपस्थिति का पता चल सके। इन उपायों से वाहन चालकों को आवारा पशुओं के कारण होने वाली असुविधा और जोखिम से राहत मिलेगी।