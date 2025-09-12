लेन सिस्टम अभियान: नियमों के उल्लंघन पर किए 5 हजार चालान, 21 लाख का जुर्माना वसूला, उठाए कड़े कदम

जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हाईवे पर वाहनों को निर्धारित लेन में चलने के लिए प्रेरित करना और अनुशासनहीनता को रोकना है। एनएचएआई के साथ मिलकर हाईवे पर 250 अवैध कट्स को बंद किया गया है, जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण थे। इसके अतिरिक्त, हाईवे पर जहां सफेद पट्टियां (लेन मार्किंग) अनुपस्थित थीं, वहां नई पट्टियां बनाई जा रही हैं ताकि वाहन चालकों को लेन अनुशासन का पालन करने में आसानी हो।आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि अभी भी हाईवे पर लगभग 50 अवैध कट्स शेष हैं, जिन्हें जल्द ही बंद करने की योजना है। इन अवैध कट्स को बंद करने से वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को रोका जा सकेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में और सुधार होगा।