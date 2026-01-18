राजस्थान में यहां बनेगा NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, गूंजेगी बब्बर शेर की दहाड़; दक्षिण अफ्रीकी जिराफ भी होंगे आकर्षण

कटी घाटी के पास प्रेम रत्नाकर बांध में हो रहे अवैध निर्माण के मामले में शर्मा ने कहा कि इसे लेकर कोर्ट के आदेश आए हुए हैं। उन आदेशों का अध्ययन कर पट्टे मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि कई एनिकट बनाए जा रहे हैं, ताकि अलवर शहर के जल संकट को दूर किया जा सके। टहला में जमीनों की बंदरबांट को लेकर वन राज्यमंत्री ने कहा कि इसमें धांधली पकड़ी गई और कलक्टर को हटा दिया गया था। अब यदि आवंटन खारिज करने के बाद जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं तो उसकी जांच कराएंगे।