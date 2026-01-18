18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान में यहां बनेगा NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, गूंजेगी बब्बर शेर की दहाड़; दक्षिण अफ्रीकी जिराफ भी होंगे आकर्षण

Biological Park: सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए विश्वविख्यात अलवर में अब बब्बर शेर की गूंज भी सुनाई देगी। यही नहीं दक्षिण अफ्रीका के जिराफ भी यहां नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 18, 2026

Lion-and-South-African-Giraffe

Photo: AI generated

अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए विश्वविख्यात अलवर में अब बब्बर शेर की गूंज भी सुनाई देगी। यही नहीं दक्षिण अफ्रीका के जिराफ भी यहां नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने कटी घाटी पर एनसीआर के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके जल्द टेंडर होंगे। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कटी घाटी स्थित नगर वन में इसकी घोषणा की।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के दो वर्ष पूरे होने पर पौधरोपण करने यहां पहुंचे थे। यहां एक जिला-एक वृक्ष में अलवर जिले में चयनित अर्जुन के एक साथ 730 औषधीय पौधे लगाए गए। इस दौरान अर्जुन वृक्ष उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान राजमाता की तरह यहां भी टाइगर का एक मॉन्यूमेंट रखवाया गया है। इसे संगमरमर से तैयार किया गया है।

अलवर को मिलेगी नई पहचान

शर्मा ने कहा कि शेर और जिराफ के अलावा भी 420 प्रकार के पशु-पक्षी यहां लाए जाएंगे। इससे अलवर को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन बढ़ेगा। शर्मा ने कहा कि पांच साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। पहले वर्ष में 7 करोड़ और दूसरे वर्ष में 11 करोड़ से अधिक पौधे जनसहयोग से लगाए जा चुके हैं।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, जिलाध्यक्ष संजय नरूका, सीसीएफ जयपुर रामकरण खैरवा, वन संरक्षक राजेंद्र हुड्डा, सरिस्का के क्षेत्र निदेशक संग्राम सिंह, आईटीबीपी के कमाण्डेंट श्री सुल्तान सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री सोहन सिंह नरूका, जिला अध्यक सहित अनेक कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे।

कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले-नगर वन के पौधे तोड़े

शर्मा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग अरावली बचाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक एक पौधा नहीं लगाया। बल्कि नगर वन में प्रदर्शन के दौरान कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। शर्मा नगर वन की पहाड़ी पर भी गए, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था।
कोर्ट के आदेशानुसार ही मिलेंगे प्रेम रत्नाकर बांध में पट्टे

कटी घाटी के पास प्रेम रत्नाकर बांध में हो रहे अवैध निर्माण के मामले में शर्मा ने कहा कि इसे लेकर कोर्ट के आदेश आए हुए हैं। उन आदेशों का अध्ययन कर पट्टे मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि कई एनिकट बनाए जा रहे हैं, ताकि अलवर शहर के जल संकट को दूर किया जा सके। टहला में जमीनों की बंदरबांट को लेकर वन राज्यमंत्री ने कहा कि इसमें धांधली पकड़ी गई और कलक्टर को हटा दिया गया था। अब यदि आवंटन खारिज करने के बाद जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं तो उसकी जांच कराएंगे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

दुबई भागने की फिराक में था खाटूश्यामजी श्रद्धालु से मारपीट करने वाला बदमाश, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा
सीकर
Khatu-Shyamji-Devotee-Assaulted-and-Robbed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में यहां बनेगा NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, गूंजेगी बब्बर शेर की दहाड़; दक्षिण अफ्रीकी जिराफ भी होंगे आकर्षण

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी आइपीएस अधिकारी बन थाने पहुंचा युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार… पढ़े रोचक खबर

अलवर

Alwar News : थाने पहुंचा युवक बोला-अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ… शक होने पर पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ा

अलवर

Rajasthan Roadways: दौसा से जयपुर के लिए इस रूट पर शुरू हुई रोडवेज बस, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

rajasthan roadways
अलवर

Alwar News: विवाहिता ने की आत्महत्या, पति पर महंगा मोबाइल मांगने का आरोप, 2015 में हुआ था विवाह

अलवर

Rajasthan Crime: गर्लफ्रेंड से बात करने पर दोस्त की हत्या, पेट्रोल डाल शव जलाया, नहीं जला तो टुकड़े कर पहाड़ी पर फेंके; हत्यारे को उम्रकैद

Livari-murder-case
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.