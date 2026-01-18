दुबई भागने की फिराक में था खाटूश्यामजी श्रद्धालु से मारपीट करने वाला बदमाश, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा

पुलिस को आशंका थी कि दोनों आरोपी विदेश भाग सकते हैं। पुलिस ने एलओसी जारी करवाई। आरोपी रेहान दुबई भागने की फिराक में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी रेहान को डिटेन किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पांच हजार के दूसरे इनामी आरोपी समीर की तलाश कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल शौकीन खान, कॉन्स्टेबल अनिल, दाऊद और बाबूलाल शामिल रहे।