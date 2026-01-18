18 जनवरी 2026,

रविवार

सीकर

दुबई भागने की फिराक में था खाटूश्यामजी श्रद्धालु से मारपीट करने वाला बदमाश, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा

पुलिस ने करीब एक साल से फरार पांच हजार रुपए के इनामी बदमाश रेहान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई भागने की फिराक में था, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट से दबोच लिया।

सीकर

image

Anil Prajapat

Jan 18, 2026

Khatu-Shyamji-Devotee-Assaulted-and-Robbed

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

सीकर। पुलिस ने करीब एक साल से फरार पांच हजार रुपए के इनामी बदमाश रेहान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई भागने की फिराक में था, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट से दबोच लिया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर खाटूश्यामजी के दर्शन कर अजमेर जा रहे श्रद्धालुओं की कार में तोड़फोड़ कर लूटपाट की थी।

सदर थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया ने बताया कि पुलिस ने हजार रुपए के इनामी आरोपी रेहान खान(21) पुत्र इकबाल हुसैन निवासी किरडोली को गिरफ्तार किया है। 5 जनवरी 2025 को भरत कुमार वैष्णव ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर जयपुर से खाटूश्यामजी दर्शन करने के बाद किशनगढ़ अजमेर की तरफ जा रहे थे।

रास्ते में कासली गांव के पास 2-3 लड़के हाथों में डंडे लेकर खड़े थे। आरोपी पीड़ित से नगदी, घड़ी सहित अन्य सामान छीन ले गए थे। पुलिस ने मामले में दो आरोपी मोहम्मद अहसान और इरफान को गिरफ्तार कर लिया था।

एक आरोपी समीर अब भी फरार

पुलिस को आशंका थी कि दोनों आरोपी विदेश भाग सकते हैं। पुलिस ने एलओसी जारी करवाई। आरोपी रेहान दुबई भागने की फिराक में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी रेहान को डिटेन किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पांच हजार के दूसरे इनामी आरोपी समीर की तलाश कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल शौकीन खान, कॉन्स्टेबल अनिल, दाऊद और बाबूलाल शामिल रहे।

