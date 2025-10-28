खैरथल की नई अनाज मंडी में छह दुकानों के टूटे ताले, व्यापारियों में आक्रोश 

खैरथल की नई अनाज मंडी में सोमवार रात हुई चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। मंडी स्थित छह दुकानों के ताले टूटा देख व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार सुबह मंडी खुलने पर जब व्यापारी पहुंचे तो दुकानों के ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर मौके पर भीड़ जमा हो गई।



व्यापारियों का आरोप है कि रात को जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, इसके बाद 100 नंबर पर सूचना दी गई। पुलिस सुबह करीब साढ़े सात बजे मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। व्यापारियों ने कहा कि मंडी में सीसीटीवी कैमरों की उचित व्यवस्था नहीं है।