भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हुए शामिल 

नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के डूंगरिया गांव में शनिवार को भगवान देवनारायण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गृह, गोपालन व पशुपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री बेढम ने गुर्जर समाज के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी समाज और राष्ट्र के भविष्य की धरोहर है, इसलिए उन्हें शिक्षा और संस्कारों के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने की। वहीं, कई दिग्गज नेता, भामाशाह और समाज के गणमान्य लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया। समारोह में शामिल आमजन और राजनीतिक हस्तियों ने आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बताया। इस आयोजन को लेकर डूंगरिया गांव और आसपास के क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा।