अलवर

लड़कियों की नग्न वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन में फंसाता था मौलवी, अलवर के मदरसे का है शिक्षक, मोबाइल से मिले ये सबूत

Madrasa Teacher Arrested For Making Obscene Video:बांग्लादेश सहित अन्य कई नंबरों पर आरोपी की ओर से बनाए गए पीड़ित के नग्न वीडियो, युवतियों की स्क्रीन फोटो, वीडियो मिले। पैसे प्राप्त करने के मैसेज, चैटिंग मिली।

अलवर

Akshita Deora

Sep 24, 2025

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Crime News: सेक्सटॉर्शन के जरिए अंतरराष्ट्रीय ठगी करने वाले को धौलागढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव के मदरसे में शिक्षक भी है। आरोपी के पास से एंड्रॉयड मोबाइल तथा अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की है।

थाना प्रभारी संजय शर्मा के अनुसार सूचना मिली कि गोठड़ा गांव की पहाड़ियों पर बांग्लादेश व अन्य स्थानों के सिम कार्ड के माध्यम से नग्न वीडियो, फोटो के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है।

इस पर पुलिस ने दबिश देकर गोठड़ाखुर्द पहाड़ की तलहटी में सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करते आरोपी सोयब खान पुत्र निज़ामुद्दीन निवासी सक्का निचला गोठड़ा को गिरफ्तार कर लिया।

उसके पास एक मोबाइल मिला है। जिसमें बांग्लादेश सहित अन्य कई नंबरों पर आरोपी की ओर से बनाए गए पीड़ित के नग्न वीडियो, युवतियों की स्क्रीन फोटो, वीडियो मिले। पैसे प्राप्त करने के मैसेज, चैटिंग मिली।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लड़कियों के नग्न वीडियो रिकार्ड कर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करने और परिजनों को भेजने की धमकी देकर जबरन पैसों की वसूली करता था।

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लोगों से ठगी के पुख्ता सबूत मिले है। आरोपी बांग्लादेश तथा अन्य नंबरों की सिम से नग्नवीडियो, फोटो डालकर लोगों से पैसे मंगाता था।

Published on:

24 Sept 2025 11:52 am

लड़कियों की नग्न वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन में फंसाता था मौलवी, अलवर के मदरसे का है शिक्षक, मोबाइल से मिले ये सबूत

