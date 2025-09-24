लड़कियों की नग्न वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन में फंसाता था मौलवी, अलवर के मदरसे का है शिक्षक, मोबाइल से मिले ये सबूत

Rajasthan Crime News: सेक्सटॉर्शन के जरिए अंतरराष्ट्रीय ठगी करने वाले को धौलागढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव के मदरसे में शिक्षक भी है। आरोपी के पास से एंड्रॉयड मोबाइल तथा अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की है।