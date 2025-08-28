सोशल मीडिया अकाउंट पर दोस्ती कर बनाते थे अश्लील वीडियो, फिर करते थे ब्लैकमेल

साइबर ठग ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों के युवाओं की आईडी सर्च कर उन्हें रिक्वेस्ट भेजते थे। आरोपियों ने पूछताछ ने बताया कि एमपी और झारखंड से सिम और खाते मांगते थे। एक सिम 3 से 4 हजार रुपए में मिलती है। 5 लाख लिमिट का अकाउंट 60 हजार रुपए में मिलता है। जिनके एटीएम और नेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पैसा निकालते हैं। इसमें एटीएम गार्डों की मिलीभगत भी सामने आई है।