अलवर

सोशल मीडिया अकाउंट पर दोस्ती कर बनाते थे अश्लील वीडियो, फिर करते थे ब्लैकमेल

सेमल खुर्द गांव में दबिश देकर पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया तथा एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। गिरफ्तार आरोपी 25 वर्षीय जुनैद पुत्र रसीद खां मेव निवासी सैमला खुर्द थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर है।

अलवर

kamlesh sharma

Aug 28, 2025

blackmailing with obscene video
प्रतीकात्मक तस्वीर

गोविन्दगढ़ (अलवर)। सेमल खुर्द गांव में दबिश देकर पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया तथा एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। गिरफ्तार आरोपी 25 वर्षीय जुनैद पुत्र रसीद खां मेव निवासी सैमला खुर्द थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल मय 2 सिम जब्त किए है।

थाना अधिकारी बनेसिंह मीणा ने बताया कि आरोपी साइबर ठग विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पर लड़की के नाम से फेक आईडी बनाते और युवाओं को रिक्वेस्ट भेजते थे। फिर दोस्ती के नाम पर उन्हें जाल में फांसते थे। अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। विभिन्न अकाउंट में पैसे डलवाते थे।

साइबर ठग ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों के युवाओं की आईडी सर्च कर उन्हें रिक्वेस्ट भेजते थे। आरोपियों ने पूछताछ ने बताया कि एमपी और झारखंड से सिम और खाते मांगते थे। एक सिम 3 से 4 हजार रुपए में मिलती है। 5 लाख लिमिट का अकाउंट 60 हजार रुपए में मिलता है। जिनके एटीएम और नेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पैसा निकालते हैं। इसमें एटीएम गार्डों की मिलीभगत भी सामने आई है।

Published on:

28 Aug 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सोशल मीडिया अकाउंट पर दोस्ती कर बनाते थे अश्लील वीडियो, फिर करते थे ब्लैकमेल

