पति से हुई अनबन तो घर से निकली महिला, अजनबी से ली लिफ्ट, 2 बार किया रेप, अश्लील फोटो भी खींचे

उक्त घटना रात 8 से 10 बजे के बीच की है। रिपोर्ट में पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे डराया धमकाया और फोन में उसके अश्लील फोटो ले लिए। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को बड़ा राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति बताया और घटना की किसी को भी जानकारी देने पर परिवार सहित मरवाने की भी धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।