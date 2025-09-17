Patrika LogoSwitch to English

पति से हुई अनबन तो घर से निकली महिला, अजनबी से ली लिफ्ट, 2 बार किया रेप, अश्लील फोटो भी खींचे

रिपोर्ट में पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे डराया धमकाया और फोन में उसके अश्लील फोटो ले लिए।

अलवर

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

Married woman raped in Alwar
प्रतीकात्मक तस्वीर

अलवर जिले के एक पुलिस थाने में पीड़िता ने बलात्कार करने तथा उसे डरा धमकाकर उसके अश्लील फोटो लेने का मामला एक व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज कराया हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति के साथ जयपुर में रहती है तथा उन दोनों में अक्सर अनबन रहती है।

13 सितम्बर 2025 को पति से अनबन होने के कारण गुस्से में आकर वह जयपुर जंक्शन चली गई। जहां उसे अलवर जाने वाली ट्रेन मिल गई और वह उससे अलवर पहुंच गई। जहां से वह बस स्टैण्ड पर आ गई। काफी सोच-समझकर घर जाने का उसने निर्णय लिया और वह बस में बैठकर आ गई। बस ने उसे राजगढ़ बस स्टैण्ड पर उतार दिया।

जहां उसे रोहिताश नामक व्यक्ति मिला, उसने उससे पूछा तो अपनी आपबीती सुनाई और वो उसे राजगढ़ स्टेशन पर छोड़ने की बोलकर अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे इधर-उधर घूमाता रहा और किसी सुनसान जगह ले जाकर उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और उसके साथ दो बार बलात्कार किया।

पीड़िता को धमकी

उक्त घटना रात 8 से 10 बजे के बीच की है। रिपोर्ट में पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे डराया धमकाया और फोन में उसके अश्लील फोटो ले लिए। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को बड़ा राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति बताया और घटना की किसी को भी जानकारी देने पर परिवार सहित मरवाने की भी धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति से हुई अनबन तो घर से निकली महिला, अजनबी से ली लिफ्ट, 2 बार किया रेप, अश्लील फोटो भी खींचे

