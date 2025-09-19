विवाहिता ने की आत्महत्या…पार्टी के बाद पत्नी की सहेली को छोड़ने गया था पति

मृतका के पति ने बताया कि वह मजदूरी करता है। बुधवार को उसकी गार्ड की नौकरी लगी थी। उसे शाम को ड्यूटी पर जाना था। इस बीच उसकी पत्नी ने उसे गुरुवार से ड्यूटी पर जाने की बात कहते हुए शराब और मटन मंगवाया। इसके बाद पास में ही रहने वाली पत्नी की सहेली को बुलाकर तीनों ने पार्टी की। जिसके बाद वह पत्नी की सहेली को बाइक से उसके घर छोड़ने गया था। करीब आधे घंटे बाद उसे छोड़कर वापस घर आया तो उसकी पत्नी पंखे से लटकी मिली।