निर्माणाधीन मकान की रखवाली में सोए अधेड़ की संदिग्ध मौत

नीमराणा कस्बे के नजदीक लिबर्टी कंपनी के पीछे माधोसिंहपुरा गांव की विजयनगर कॉलोनी में गुरुवार रात निर्माणाधीन मकान की रखवाली के लिए चारपाई पर सोए अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान लालचंद (50) पुत्र किरोड़ीमल नाई, निवासी वार्ड नंबर 3, गांव लाबी, जिला झुंझुनू के रूप में हुई है। मृतक यहां राकेश पुत्र पटेलराम गुर्जर, निवासी उदनवास थाना सदर बहरोड़ के निर्माणाधीन मकान की रात को रखवाली करता था।
सुबह पड़ोसियों ने चारपाई जली हुई और अधेड़ का शव नीचे पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मृतक के कपड़े जले हुए थे और शरीर पर झुलसने के निशान पाए गए। शव के पास से बिजली का तार भी मिला। प्रथम दृष्टया पुलिस करंट लगना मौत का कारण मान रही है।
हालांकि, ग्रामीणों ने इसे संदिग्ध मानते हुए आशंका जताई है। उनका कहना है कि तार में कोई कट नहीं था और मृतक के मुंह से खून भी निकला था। पुलिस ने शव को नीमराणा सीएचसी मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस घटना की गहन जांच में जुटी है।
