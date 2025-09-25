मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने लिया शिविरों का जायजा, खाद-बीज दुकानदार से किए सवाल

सेवा पखवाड़ा के तहत जिला प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को ग्राम बांबोली व भूगोर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से शिविरों में दी जा रही सरकारी सेवाओं का फीडबैक लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इसके साथ ही कृषि मंत्री डॉ. मीणा अचानक उमरैण स्थित योगेश खाद बीज भंडार पर पहुंचे। किसानों की शिकायत थी कि दुकानदार दो कट्टे खाद लेने पर 950 रुपए का अतिरिक्त सामान जबरन थोपता है। मौके पर पहुंचे मंत्री ने दुकानदार से इस संबंध में सवाल किए। दुकानदार ने जवाब दिया कि यह कंपनी की स्कीम के तहत किया जा रहा है।
डॉ. किरोड़ी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी प्रतिनिधियों से बात कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और ऐसी किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।