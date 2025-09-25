मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने लिया शिविरों का जायजा, खाद-बीज दुकानदार से किए सवाल

इसके साथ ही कृषि मंत्री डॉ. मीणा अचानक उमरैण स्थित योगेश खाद बीज भंडार पर पहुंचे। किसानों की शिकायत थी कि दुकानदार दो कट्टे खाद लेने पर 950 रुपए का अतिरिक्त सामान जबरन थोपता है। मौके पर पहुंचे मंत्री ने दुकानदार से इस संबंध में सवाल किए। दुकानदार ने जवाब दिया कि यह कंपनी की स्कीम के तहत किया जा रहा है।