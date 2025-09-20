मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लाभार्थियों को पट्टे एवं चेक वितरित किए

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार को अलवर आए। नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबरसिंह खर्रा ने शनिवार को यूआईटी एवं नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण कर आमजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरणों को सुनकर यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को टीएलएम किट तथा विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे एवं चेक वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने शहरी सेवा शिविरों का भी निरीक्षण किया।