Rajasthan : नाबालिग बेटे का पिता पर हमला, दांतों से प्राइवेट पार्ट को काटा, अस्पताल में भर्ती

घायल ने बताया कि दो दिन पहले ही उसका बेटा बनिया का बाग स्थित राधाकृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति उखाड़ ले गया था। पिछले कुछ दिनों से उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। शनिवार को अचानक उसने मुझ पर हमला बोला। पहले नाक और शरीर के कई हिस्सों में काटा, फिर प्राइवेट पार्ट को काट लिया। नाक पर टांके लगाए गए हैं। बच्चे की मां की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। चिकित्सकों ने बताया कि घायल की स्थिति फिलहाल स्थिर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।