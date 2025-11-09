Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan : नाबालिग बेटे का पिता पर हमला, दांतों से प्राइवेट पार्ट को काटा, अस्पताल में भर्ती

अलवर शहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दांतों से प्राइवेट पार्ट और नाक सहित शरीर के कई हिस्सों में काट लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Nov 09, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

अलवर शहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दांतों से प्राइवेट पार्ट और नाक सहित शरीर के कई हिस्सों में काट लिया। गंभीर अवस्था में पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। यह घटना जयपुर रोड स्थित बनिया का बाग क्षेत्र में शनिवार रात की है। बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है।

घायल ने बताया कि दो दिन पहले ही उसका बेटा बनिया का बाग स्थित राधाकृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति उखाड़ ले गया था। पिछले कुछ दिनों से उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। शनिवार को अचानक उसने मुझ पर हमला बोला। पहले नाक और शरीर के कई हिस्सों में काटा, फिर प्राइवेट पार्ट को काट लिया। नाक पर टांके लगाए गए हैं। बच्चे की मां की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। चिकित्सकों ने बताया कि घायल की स्थिति फिलहाल स्थिर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

बच्चे की काउंसलिंग और मेडिकल जांच कराई जाएगी

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में घटना घरेलू झगड़े और मानसिक असंतुलन से जुड़ी हुई लग रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चे की काउंसलिंग और मेडिकल जांच कराई जाएगी।

दो दिन पहले उखाड़ी थी मूर्ति

दो दिन पहले यही बालक बनिया का बाग स्थित राधाकृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति उखाड़कर ले गया था। इसे लेकर क्षेत्र में तनाव हो गया था और लोगों ने रास्ता जाम कर दिया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। जिसमें यही बालक मूर्ति को ले जाते नजर आ रहा है। पुलिस नाबालिग के घर पहुंची तो उसकी मां अंदर थी और नाबालिग उस मूर्ति के ऊपर कपड़े डाले हुए था।

Updated on:

09 Nov 2025 09:33 pm

Published on:

09 Nov 2025 09:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan : नाबालिग बेटे का पिता पर हमला, दांतों से प्राइवेट पार्ट को काटा, अस्पताल में भर्ती

अलवर

राजस्थान न्यूज़

