मृतक के नाबालिग बेटे ने बताई ‘नीले ड्रम मर्डर’ की पूरी दास्तां… खोले एक-एक राज, आरोपी ऐसे लगे पुलिस के हाथ

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीले में ड्रम में शव डालकर दोनों 16 अगस्त की शाम फरार होने लगे। जितेंद्र ने लक्ष्मी और उसके बच्चों को घर से थोड़ी दूर सड़क पर जाने के लिए कहा। जितेंद्र बाइक पर उन्हें लेकर अलवर की ओर निकल गया। दोनों की योजना थी कि किसी ईंट भट्टे पर काम करके छिप जाएंगे। आरोपी रामगढ़ के अलावाड़ा में जिस ईंट भट्टे पर काम करने पहुंचे थे। उसके मालिक को पहले से इस खबर के बारे में पता था। इसके बाद उसने फौरन पुलिस को सूचना दे दी।