मृतक के नाबालिग बेटे ने बताई ‘नीले ड्रम मर्डर’ की पूरी दास्तां… खोले एक-एक राज, आरोपी ऐसे लगे पुलिस के हाथ

Alwar News: खैरथल-तिजारा के किशनगढ़बास इलाके में 17 अगस्त को नीले ड्रम से युवक का शव मिलने के बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी जितेंद्र कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश का कहना है कि लक्ष्मी उर्फ सुनीता पानी भरने के बहाने उनके घर से नीला ड्रम मांगकर ले गई थी, जिसमें से मृतक का शव बरामद हुआ। उधर, आरोपी महिला के नाबालिग बेटे ने उस दिन की पूरी घटना बताई।
नाबालिग ने बताया कि मेरे पापा छत पर बैठे थे और मम्मी से झगड़ा कर रहे थे। तभी अंकल (जितेंद्र) नीचे से आए। मेरे पापा और अंकल (जितेंद्र) दारू पीने लगे। फिर मेरे पापा और मम्मी (लक्ष्मी) में लड़ाई-झगड़ा बढ़ गया। अंकल ने मारने-पीटने से मना किया। पापा ने कहा कि मैं कितना भी मारूं, तुझसे क्या मतलब है। तेरी घरवाली थोड़ी है?
लेकिन मेरे पापा ने लोहे का टेप (औजार) उठा लिया और अंकल, मम्मी और मुझे मारने के लिए भागे। तभी मम्मी ने पापा को पीछे से पकड़ लिया और अंकल ने लोहे का टेप उठाकर फेंक दिया। इसके बाद पापा को चक्कर आ गए और वे सो गए। तब अंकल ने उनका मुंह दबा दिया और मम्मी ने पैर पकड़ लिए। सुबह उन्होंने पापा को ड्रम में डाल दिया।
जब मैं सुबह टॉयलेट करने उठा तो पापा को ड्रम में डाल दिया गया था। मुझे देखकर अंकल ने कहा कि रात में तेरे पापा कितना झगड़ा कर रहे थे। तेरी मम्मी, तेरी बहन और तुझे मारने की धमकी दे रहे थे। तब मुझे मजबूर होकर तेरे पापा को मारना पड़ा।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीले में ड्रम में शव डालकर दोनों 16 अगस्त की शाम फरार होने लगे। जितेंद्र ने लक्ष्मी और उसके बच्चों को घर से थोड़ी दूर सड़क पर जाने के लिए कहा। जितेंद्र बाइक पर उन्हें लेकर अलवर की ओर निकल गया। दोनों की योजना थी कि किसी ईंट भट्टे पर काम करके छिप जाएंगे। आरोपी रामगढ़ के अलावाड़ा में जिस ईंट भट्टे पर काम करने पहुंचे थे। उसके मालिक को पहले से इस खबर के बारे में पता था। इसके बाद उसने फौरन पुलिस को सूचना दे दी।