बेरोजगारों के खाते में नहीं आ रहा पैसा, करोड़ों के बिल अटके

राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना से बेरोजगारों की आस खत्म होने लगी है। योजना के तहत युवाओं के खाते में पिछले कई माह से भत्ते का पैसा नहीं आया है। विभाग की ओर से भत्ते के बिल बनाकर कोष कार्यालय भेजे गए हैं, लेकिन ईसीएस जारी नहीं होने से वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई हैं।



इसके चलते बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह योजना शुरू की गई थी। जिसमें बेरोजगारों को इंटर्नशिप के दौरान सरकारी कार्यालय में प्रतिदिन कम से कम चार घंटे काम करना पड़ता है।