Karwa Chauth 2025:एक्सीडेंट के बाद बदल गई ज़िंदगी, पत्नी ने नहीं छोड़ा साथ, प्रेरणादायक है सोशल मीडिया कपल की सच्चे प्यार की कहानी

पुराना भूरासिद्ध जयपुर रोड निवासी संजय यादव अपनी पत्नी मोनिका यादव के लिए पिछले 13 साल से व्रत रख रहे हैं। इनका कहना है कि करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए पत्नी दिन भर कुछ न खाए यह उसका समर्पण है। मुझे लगा कि जब पत्नी इतनी शिद्दत से व्रत रखती है तो मुझे भी पति होने का फर्ज निभाना चाहिए। जिससे उसे लगे कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। शादी के बाद से ही मैंने यह व्रत रखना शुरू कर दिया था। रात को हम दोनों एक साथ व्रत खोलते हैं।