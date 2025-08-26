खैरथल-तिजारा जिले के टपूकड़ा की प्रधानाचार्य नीलम यादव को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार

खैरथल-तिजारा जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा की शिक्षिका नीलम यादव को इस वर्ष का राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। नीलम को यह पुरस्कार पांच सितंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। नीलम यादव इस स्कूल में वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं।



नीलम यादव ने वर्ष 1993 में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। इसके बाद वर्ष 2004 से 2015 तक व्याख्याता के पद पर कार्य किया और वर्ष 2015 से विद्यालय की प्रधानाचार्य के रूप में दायित्व संभाल रही हैं।



नीलम के बारे में कहा जाता है कि ये स्कूल में शिक्षकों की कमी होने की वजह से खुद बच्चों को पढ़ाती हैं। सीएसआर फंड के जरिए स्कूल में डिजिटल लैब और स्मार्ट क्लास की स्थापना की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से इस विद्यालय की छात्राओं ने न केवल लगातार असाधारण परिणाम हासिल किए हैं, बल्कि विभिन्न सह-शैक्षिक गतिविधियों में विशेष पहचान बनाई है।